Компания Valve, разработчик компьютерных игр и владелец крупнейшего онлайн-магазина игр для ПК Steam, 15 июля представила новую игровую консоль. В компании делают упор на том, что ее можно будет использовать как «миникомпьютер».
Специально для нового устройства был разработан процессор AMD со встроенной графикой. В зависимости от версии, консоль будут оснащать накопителями на 64, 256 или 512 ГБ. Объем оперативной памяти составит 16 ГБ. У Deck будет семидюймовый дисплей с разрешением 1280x800 и частотой обновления 60 Гц. Консоль поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключение.
Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021.— Steam (@Steam) July 15, 2021
Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c
В США устройство обойдется в 399 долларов, до России Steam Deck доберется не раньше следующего года, цены пока не объявляли.