Компания Valve, разработчик компьютерных игр и владелец крупнейшего онлайн-магазина игр для ПК Steam, 15 июля представила новую игровую консоль. В компании делают упор на том, что ее можно будет использовать как «миникомпьютер».



Специально для нового устройства был разработан процессор AMD со встроенной графикой. В зависимости от версии, консоль будут оснащать накопителями на 64, 256 или 512 ГБ. Объем оперативной памяти составит 16 ГБ. У Deck будет семидюймовый дисплей с разрешением 1280x800 и частотой обновления 60 Гц. Консоль поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключение.