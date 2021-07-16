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Valve представила игровую консоль-миникомпьютер Steam Deck

Компания Valve, разработчик компьютерных игр и владелец крупнейшего онлайн-магазина игр для ПК Steam, 15 июля представила новую игровую консоль. В компании делают упор на том, что ее можно будет использовать как «миникомпьютер».

Специально для нового устройства был разработан процессор AMD со встроенной графикой. В зависимости от версии, консоль будут оснащать накопителями на 64, 256 или 512 ГБ. Объем оперативной памяти составит 16 ГБ. У Deck будет семидюймовый дисплей с разрешением 1280x800 и частотой обновления 60 Гц. Консоль поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключение.

В США устройство обойдется в 399 долларов, до России Steam Deck доберется не раньше следующего года, цены пока не объявляли.

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