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Для тех, кто проспал. Самые молодые облака наблюдали в небе над Петербургом

В небе над Петербургом засняли серебристые облака

Фото: скриншот видео / Aurora Hunters / YouTube
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Светлые полупрозрачные мазки на сумеречном небе завораживают жителей Петербурга и Ленинградской области. Сезон серебристых облаков продолжает радовать яркими кадрами.

Автор: Aurora Hunters / YouTube

Волнистые «гребешки» в небе наблюдали в Петербурге в ночь на 15 июля. Сутками ранее ночное небо с гуляющими по нему завихрениями и длинными полосами запечатлели в Ленинградской области.

Серебристые облака ещё называют полярными мезосферными или ночными светящимися. Они самые высокие и самые молодые. Лёгкую и полупрозрачную дымку впервые заметили и классифицировали летом 1885 года. Именно первые летние месяцы считаются лучшим временем, чтобы любоваться этим явлением.

Фото: скриншот видео / Aurora Hunters / YouTube

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Комментарии (2)

Laska77
лучше бы дождь нашаманили, чем на эти облака любоваться.
lenten
Что значит "самые молодые" облака?
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