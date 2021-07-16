Светлые полупрозрачные мазки на сумеречном небе завораживают жителей Петербурга и Ленинградской области. Сезон серебристых облаков продолжает радовать яркими кадрами.
Автор: Aurora Hunters / YouTube
Волнистые «гребешки» в небе наблюдали в Петербурге в ночь на 15 июля. Сутками ранее ночное небо с гуляющими по нему завихрениями и длинными полосами запечатлели в Ленинградской области.
Серебристые облака ещё называют полярными мезосферными или ночными светящимися. Они самые высокие и самые молодые. Лёгкую и полупрозрачную дымку впервые заметили и классифицировали летом 1885 года. Именно первые летние месяцы считаются лучшим временем, чтобы любоваться этим явлением.