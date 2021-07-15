На балконе петербургской квартиры нашли мертвеца. Его не первый месяц хранила пенсионерка

Упакованного в полиэтилен мертвеца вынесли из квартиры в Петродворцовом районе Петербурга. Оттуда же в больницу увезли хозяйку, которую месяцами не смущало сомнительное соседство.



Как стало известно «Фонтанке», 15 июля сотрудники правоохранительных органов работали на улице Победы, 12 в Ломоносове. Полицию вызвали в квартиру на третьем этаже после того, как проживающую там женщину увезли в психиатрическую лечебницу. Хозяйка оказалась не без скелетов в шкафу.



При осмотре двушки не обошли вниманием балкон, где обнаружили человеческие останки в полиэтилене. Полицейским очевидно, что припрятали его не вчера. Свёрток укрывали тряпки и солидный слой бытового мусора. Предположительно, «захоронению» не меньше полугода. Определить пол с точностью за давностью смерти не представляется возможным, предварительно, умерший — мужчина. Останки направлены судмедэкспертам.

