FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +27
74.22р87.83р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
5
Печать

На балконе петербургской квартиры нашли мертвеца. Его не первый месяц хранила пенсионерка

На балконе квартиры в Ломоносове нашли труп, упакованный в полиэтилен

Упакованного в полиэтилен мертвеца вынесли из квартиры в Петродворцовом районе Петербурга. Оттуда же в больницу увезли хозяйку, которую месяцами не смущало сомнительное соседство.

Как стало известно «Фонтанке», 15 июля сотрудники правоохранительных органов работали на улице Победы, 12 в Ломоносове. Полицию вызвали в квартиру на третьем этаже после того, как проживающую там женщину увезли в психиатрическую лечебницу. Хозяйка оказалась не без скелетов в шкафу.

При осмотре двушки не обошли вниманием балкон, где обнаружили человеческие останки в полиэтилене. Полицейским очевидно, что припрятали его не вчера. Свёрток укрывали тряпки и солидный слой бытового мусора. Предположительно, «захоронению» не меньше полугода. Определить пол с точностью за давностью смерти не представляется возможным, предварительно, умерший — мужчина. Останки направлены судмедэкспертам.

По информации «Фонтанки», в двухкомнатной квартире зарегистрирована 71-летняя женщина. Там же жили её родители, оба скончались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

тов
А почему ленина можно хранить, а ей нельзя?

Семейный мавзолей.
hal9000
Да потомучто всем подряд.. вешают этот ковид..а потом даже похоронить по человечсески не дают..конечно люди не будут обращаться ни в больницы не в загсы..дурдом устроили с этой аферой вируса...
265899928
Почему ее должно было смущать сомнительное соседство, он себя что, не контролировал?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний