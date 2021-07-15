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Минюст внес в список иноагентов институт под председательством Генри Резника

Минюст внес Институт права и публичной политики в список иноагентов

Минюст РФ внес в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Институт права и публичной политики. Об этом 15 июля сообщается на сайте ведомства.

Решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации», других уточнений в Минюсте не привели. Попечительский совет института возглавляет адвокат Генри Резник, в него также входят экс-сенатор Константин Добрынин, бывшая судья Конституционного суда Татьяна Морщакова и судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Ковлер.

На сайте института указано, что он занимается консультацией граждан и представляет их интересы в Конституционном суде, ЕСПЧ и правозащитных механизмах ООН, а также проводит различные мероприятия по конституционному и международному правосудию. Организация была создана в 1993 году под названием Центр конституционных исследований Восточной и Центральной Европы. В 2000-м преобразован в Институт права и публичной политики.

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Комментарии (4)

266081655
В России всегда всё наоборот: "Иноагенты" - добропорядочные граждане, а "не-Иноагенты" - те, по кому тюрьма плачет.....
Алексей Власов
Толстый русский намек европейскому суду по правам человека на то, как у нас тут все устроено. Развели тут разговорчики в строю. Скажем так, жалобную книгу убрали с прилавка и сунули под стол.
Igor_VS
Льва Николаевича Толстого сейчас бы точно записали в иноагенты. Однако попал во всемирную историю. У нас тоже много Людей с прицелом на будущее .
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