Минюст внес в список иноагентов институт под председательством Генри Резника

Минюст РФ внес в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Институт права и публичной политики. Об этом 15 июля сообщается на сайте ведомства.
Решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации», других уточнений в Минюсте не привели. Попечительский совет института возглавляет адвокат Генри Резник, в него также входят экс-сенатор Константин Добрынин, бывшая судья Конституционного суда Татьяна Морщакова и судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Ковлер.
На сайте института указано, что он занимается консультацией граждан и представляет их интересы в Конституционном суде, ЕСПЧ и правозащитных механизмах ООН, а также проводит различные мероприятия по конституционному и международному правосудию. Организация была создана в 1993 году под названием Центр конституционных исследований Восточной и Центральной Европы. В 2000-м преобразован в Институт права и публичной политики.