Лукашенко официально привлекает армию к подавлению массовых беспорядков

Президент Белоруссии утвердил поправки в законодательство, касающиеся «защиты суверенитета». Как сообщается 15 июля на сайте Александра Лукашенко, в закон «О чрезвычайном положении», помимо стихийных бедствий и катастроф, теперь внесены массовые беспорядки и «попытки захвата власти».



В случае возникновения ЧС подобного характера власти могут остановить выпуск и распространение любых СМИ, ввести особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Отметим, практически все это применялось Лукашенко и после протестов прошлого года, однако теперь подобные действия получают законодательное подкрепление. Кроме того, к обеспечению режима чрезвычайного положения теперь официально можно привлекать Вооруженные силы Белоруссии.

