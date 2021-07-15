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Лукашенко официально привлекает армию к подавлению массовых беспорядков

Президент Белоруссии утвердил поправки в законодательство, касающиеся «защиты суверенитета». Как сообщается 15 июля на сайте Александра Лукашенко, в закон «О чрезвычайном положении», помимо стихийных бедствий и катастроф, теперь внесены массовые беспорядки и «попытки захвата власти».

В случае возникновения ЧС подобного характера власти могут остановить выпуск и распространение любых СМИ, ввести особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Отметим, практически все это применялось Лукашенко и после протестов прошлого года, однако теперь подобные действия получают законодательное подкрепление. Кроме того, к обеспечению режима чрезвычайного положения теперь официально можно привлекать Вооруженные силы Белоруссии.

Напомним, в стране подавлены практически все независимые СМИ, а значительная часть журналистов сидят по СИЗО. Протесты, которые привели к ужесточению борьбы с оппозицией, начались после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года. Митингующих против победы Лукашенко подавляли светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и спецтехникой.

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Комментарии (26)

266081655
Ну этот точно до Гааги доиграется....
Печенеги и половцы
Это насекомое пытается развязать гражданскую бойню.
Cвифт
.... не мудрено,
.... после публикации переписки польских политиков. Любопытно, в Польше за утечку кого-нибудь снимут ?
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