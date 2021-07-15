Корабела с «Северной верфи» арестовали по делу о взятках. Рабочие отдали миллионы за работу сверхурочно

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 15 июля Карагодова доставили в Колпинский райсуд с ходатайством следователя о заключении под стражу. Старшему строителю кораблей по механической части в ПАО «Северная верфь» припомнили работу в монтажно-сдаточном цеху № 7 Средне-Невского судостроительного завода и трансформировали своеобразный подход к распределению сверхурочных в 11 эпизодов взяток.

Суд в Петербурге отправил в следственный изолятор строителя кораблей «Северная верфь». По версии следствия, работая в цеху, Николай Карагодов стал миллионером.

Являясь начальником участка, Карагодов якобы занимался систематическими поборами с подчинённых. Согласно материалам следствия, с марта 2019 года по октябрь 2020-го сотрудники вынуждены были доплачивать ему за возможность поработать сверхурочно, чтобы добиться повышения зарплаты, и за общее покровительство руководства. Отказавшихся ждала максимальная нагрузка при минимальных премиях и надбавках.

Общий размер взяток в деле превышает 2,5 миллиона рублей. Карагодова задержали 13 июля, вину он не признал и просил ограничить его свободу пределами квартиры. Суд определил старшего строителя в следственный изолятор до 22 августа.