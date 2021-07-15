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В Пулковской обсерватории отреставрируют два астрономических павильона

Пулковская обсерватория ищет подрядчика для реставрации двух своих астрономических павильонов. Максимальная цена контракта — 26 млн рублей. Информация об этом 15 июля появилась на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт кровли и фасадов предстоит двум объектам культурного наследия федерального значения — павильону 26-дюймового рефрактора и павильону астрономической целостатной установки (АЦУ-5), расположенным по адресу: Пулковское шоссе, дом 65, корпус 1, литеры Ч и Л.

Фото: Пулковская обсерватория. Павильон астрономической целостатной установки (АЦУ-5) на Citywalls.ru
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Первое здание — образец сталинского неоклассицизма, возведенное в 1957 году. Рефрактор изготовили в Германии в 1940-х годах на фабрике «Карл Цейсс», изначально он предназначался для Италии. Он был установлен в год постройки взамен 30-дюймового, авторства известного американского оптика Алвана Кларка. Этот рефрактор вместе со старым зданием был уничтожен во время Великой Отечественной войны.

Второе здание на семь лет младше, в нем расположен один из крупнейших в Европе солнечных телескопов. Павильон построен с элементами конструктивизма и советского неореализма.

Фото: Пулковская обсерватория. Павильон 26-дюймового рефрактора на Citywalls.ru
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Результаты конкурса должны подвести после 12 августа.

Фото: Пулковская обсерватория. Павильон астрономической целостатной установки (АЦУ-5) на Citywalls.ru
Фото: Пулковская обсерватория. Павильон 26-дюймового рефрактора на Citywalls.ru

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