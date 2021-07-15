Пулковская обсерватория ищет подрядчика для реставрации двух своих астрономических павильонов. Максимальная цена контракта — 26 млн рублей. Информация об этом 15 июля появилась на сайте госзакупок.



Капитальный ремонт кровли и фасадов предстоит двум объектам культурного наследия федерального значения — павильону 26-дюймового рефрактора и павильону астрономической целостатной установки (АЦУ-5), расположенным по адресу: Пулковское шоссе, дом 65, корпус 1, литеры Ч и Л.