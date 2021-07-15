В Петербург из Санаксарского мужского монастыря привезли мощи адмирала Федора Ушакова. Их разместили в Кронштадтском морском соборе.
Как сообщили «Фонтанке» 15 июля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, останки флотоводца будут находиться в городе-порте по 25 июля.
По словам главкома ВМФ Николая Евменова, завтра, 16 июля, мощи святого перевезут на Петровскую пристань Кронштадта. Их отправят на катере вдоль военных кораблей, прибывших для участия в главном военно-морском параде.