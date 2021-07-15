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Мощи адмирала Ушакова проплывут вдоль военных кораблей. Затем — в собор Кронштадта

В Кронштадт прибыли мощи святого адмирала Федора Ушакова

В Петербург из Санаксарского мужского монастыря привезли мощи адмирала Федора Ушакова. Их разместили в Кронштадтском морском соборе.

Как сообщили «Фонтанке» 15 июля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, останки флотоводца будут находиться в городе-порте по 25 июля.

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По словам главкома ВМФ Николая Евменова, завтра, 16 июля, мощи святого перевезут на Петровскую пристань Кронштадта. Их отправят на катере вдоль военных кораблей, прибывших для участия в главном военно-морском параде.

В ХVIII веке адмирал Федор Ушаков командовал Черноморским флотом и русской эскадрой в Средиземном море. По мнению некоторых историков, за все время службы он не проиграл ни одного сражения и не потерял в боях ни одного корабля. Помимо этого, ни один его подчиненный не попал в плен.

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Комментарии (16)

gorizont_sobytiy
Согласен с Policeman
Юра Алекс
Мощи, попы, купания в проруби, храмы вместо школ, полёты над городом с иконой против вируса - ГДЕ и КОГДА мы живём???
gorizont_sobytiy
… И будут на этом светско-милитаризированным шоу безумный, алчный и властолюбивый гр. Кононов, возделеющий занять пост главы Кронштадта; гр-не Довганюк и Кадомцев, отбивающиеся от гр. Кононова; обнальщик и преступник Никитин, любимый подрядчик Довганюка и Кадомцева; и бедный, бедный Ушаков… Эти граждане, скорее всего, не читали Новый Завет; читали бы - не занимались «соревнованиями», кто чаще привезёт покойников в Кронштадт и ушли бы от чистого язычества. Бедный бедный Кронштадт.. Бедный Ушаков
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