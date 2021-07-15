«Две недели искали этих ведьм!» С петербурженки за 140 тысяч сняли порчу, а она пожалела не себя

Все же журналисту удалось вычленить цитируемое и дать в печать новость о ведуньях, порче, ловкой работе адвоката и доброте русской женщины.
По информации «Фонтанки», примерно в 9 часов утра 30 июня 68-летняя петербурженка наткнулась возле своего дома на Будапештской улице на энергичную даму, которая «удивилась» темной ауре пенсионерки. Далее все пошло по еще более ловкому сценарию.
Во время разговора о явном сглазе от нехороших людей к ним примкнула якобы еще одна посторонняя дама. Эта будто встретила старую знакомую, подтвердив, что недавно сама крайне хворала, но после снятия порчи как рукой все сняло.
В результате наша бабушка сходила домой и принесла им последние 140 тысяч рублей. На этом колдовские пассы не закончились. С купюр также сняли порчу, затем деньги завернули в платок, а пенсионерке приказали идти медленно с закрытыми глазами, повторяя волшебное заклинание. Что, собственно, она и сделала согласно инструкции.
Ее «глаза открылись» лишь в полиции Фрунзенского района, где было для начала возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Далее приводим отредактированный нами текст оперативника уголовного розыска: «Мы их искали, будто заказное убийство было совершено. Все камеры, все станции метро и так далее. Несколько человек пыхтело. Нашли наконец их адрес. Это оказалась съемная квартира в Московском районе. Потом караулили их. Ладно. Хлопнули мы их 13 июля. Они признались, бабушка их опознала, нет проблем. Вернее, так нам казалось. Так как эти красавицы с Украины, а паспорта у них, вообще, в ДНР то ли куплены, то ли что, то следователь потащил их на арест в суд. И правильно сделал. Но это было только начало».
В этом месте «Фонтанка» отмечает, что адвокат подозреваемого имеет право вызывать в суд потерпевшего, чтобы задать ему вопросы, касающиеся его отношения к задержанному.
По данным нашего издания, к вечеру 14 июля пенсионерка пришла в суд по именно такому ходатайству защитника. И она заявила следующее: ущерб в 140 тысяч ей компенсировал адвокат, претензий она больше к двум «магам» не имеет, считает, что арестовывать их — немилосердно, а уголовное дело вообще бы лучше прекратить. «Две недели искали этих ведьм!» — напоследок высказал нам сотрудник.
После этого пламенного высказывания и под слезы полицейских судья отказал в аресте.
Сегодня две эти женщины (1967 и 1973 годов рождения) находятся под подпиской о невыезде. Несколько оперативников находятся, как бы так помягче заметить… под впечатлением.
К тому же один из наших собеседников в ГУ МВД добавил, что подобных эпизодов по Петербургу хватает.