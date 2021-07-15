«Две недели искали этих ведьм!» С петербурженки за 140 тысяч сняли порчу, а она пожалела не себя

Все же журналисту удалось вычленить цитируемое и дать в печать новость о ведуньях, порче, ловкой работе адвоката и доброте русской женщины.

По информации «Фонтанки», примерно в 9 часов утра 30 июня 68-летняя петербурженка наткнулась возле своего дома на Будапештской улице на энергичную даму, которая «удивилась» темной ауре пенсионерки. Далее все пошло по еще более ловкому сценарию. Во время разговора о явном сглазе от нехороших людей к ним примкнула якобы еще одна посторонняя дама. Эта будто встретила старую знакомую, подтвердив, что недавно сама крайне хворала, но после снятия порчи как рукой все сняло.



В результате наша бабушка сходила домой и принесла им последние 140 тысяч рублей. На этом колдовские пассы не закончились. С купюр также сняли порчу, затем деньги завернули в платок, а пенсионерке приказали идти медленно с закрытыми глазами, повторяя волшебное заклинание. Что, собственно, она и сделала согласно инструкции.

Ее «глаза открылись» лишь в полиции Фрунзенского района, где было для начала возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Далее приводим отредактированный нами текст оперативника уголовного розыска: «Мы их искали, будто заказное убийство было совершено. Все камеры, все станции метро и так далее. Несколько человек пыхтело. Нашли наконец их адрес. Это оказалась съемная квартира в Московском районе. Потом караулили их. Ладно. Хлопнули мы их 13 июля. Они признались, бабушка их опознала, нет проблем. Вернее, так нам казалось. Так как эти красавицы с Украины, а паспорта у них, вообще, в ДНР то ли куплены, то ли что, то следователь потащил их на арест в суд. И правильно сделал. Но это было только начало».

