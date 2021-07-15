FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
3
Печать

«Две недели искали этих ведьм!» С петербурженки за 140 тысяч сняли порчу, а она пожалела не себя

«Фонтанке» было тяжело редактировать эмоциональные комментарии оперативника уголовного розыска, который рассказал, как с конца июня его товарищи гонялись за двумя мошенницами с Украины, обманувшими пенсионерку во Фрунзенском районе.

Все же журналисту удалось вычленить цитируемое и дать в печать новость о ведуньях, порче, ловкой работе адвоката и доброте русской женщины.

По информации «Фонтанки», примерно в 9 часов утра 30 июня 68-летняя петербурженка наткнулась возле своего дома на Будапештской улице на энергичную даму, которая «удивилась» темной ауре пенсионерки. Далее все пошло по еще более ловкому сценарию.

Во время разговора о явном сглазе от нехороших людей к ним примкнула якобы еще одна посторонняя дама. Эта будто встретила старую знакомую, подтвердив, что недавно сама крайне хворала, но после снятия порчи как рукой все сняло.

В результате наша бабушка сходила домой и принесла им последние 140 тысяч рублей. На этом колдовские пассы не закончились. С купюр также сняли порчу, затем деньги завернули в платок, а пенсионерке приказали идти медленно с закрытыми глазами, повторяя волшебное заклинание. Что, собственно, она и сделала согласно инструкции.

Ее «глаза открылись» лишь в полиции Фрунзенского района, где было для начала возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Далее приводим отредактированный нами текст оперативника уголовного розыска: «Мы их искали, будто заказное убийство было совершено. Все камеры, все станции метро и так далее. Несколько человек пыхтело. Нашли наконец их адрес. Это оказалась съемная квартира в Московском районе. Потом караулили их. Ладно. Хлопнули мы их 13 июля. Они признались, бабушка их опознала, нет проблем. Вернее, так нам казалось. Так как эти красавицы с Украины, а паспорта у них, вообще, в ДНР то ли куплены, то ли что, то следователь потащил их на арест в суд. И правильно сделал. Но это было только начало».

В этом месте «Фонтанка» отмечает, что адвокат подозреваемого имеет право вызывать в суд потерпевшего, чтобы задать ему вопросы, касающиеся его отношения к задержанному.

По данным нашего издания, к вечеру 14 июля пенсионерка пришла в суд по именно такому ходатайству защитника. И она заявила следующее: ущерб в 140 тысяч ей компенсировал адвокат, претензий она больше к двум «магам» не имеет, считает, что арестовывать их — немилосердно, а уголовное дело вообще бы лучше прекратить. «Две недели искали этих ведьм!» — напоследок высказал нам сотрудник.

После этого пламенного высказывания и под слезы полицейских судья отказал в аресте.

Сегодня две эти женщины (1967 и 1973 годов рождения) находятся под подпиской о невыезде. Несколько оперативников находятся, как бы так помягче заметить… под впечатлением.

К тому же один из наших собеседников в ГУ МВД добавил, что подобных эпизодов по Петербургу хватает.

© Фонтанка.Ру

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Набеглов
Похоже, судье тоже компенсировали.
Ну ничего, зато прослезившиеся правоохранители немного прозреют.
alexadmin
Ничего, в следующий раз бабка еще и кредит возьмет.
261807311
Раньше таких ведьм на костре сжигали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний