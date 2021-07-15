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Пятерых граждан Литвы будут судить за контрабанду наркотиков в особо крупном размере

Литовцы создали в Петербурге преступное сообщество по доставке наркотиков из Эквадора

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых граждан Литовской Республики, обвиняемых в контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах в составе преступного сообщества (ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщили 15 июля в Генпрокуратуре, по версии следствия, в начале 2013 года один из фигурантов дела создал в Петербурге преступное сообщество, в которое вовлёк своих земляков-литовцев. В общей сложности с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе шесть контрабандных поставок общей массой более 472 кг в морской порт Санкт-Петербурга с целью дальнейшего сбыта на территории России.

В ходе следствия все обвиняемые были заключены под стражу.

Ранее «Фонтанка» писала, что таможенники нашли в петербургском порту контейнер с 400 килограммами наркотиков на 4,5 миллиарда рублей. В железном ящике на банках с рыбой лежали килограммовые брикеты с белым порошком. Сотрудники таможни насчитали 399 таких упаковок. Позднее стало известно, что наркотики пытались переправить в Подмосковье.

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