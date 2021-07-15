«Ремонтные работы на сооружении стартовали в октябре 2019, а завершение планировалось в октябре 2021 года. Но подрядчик работает с опережением, и набережная будет открыта уже к сентябрю», — цитирует его пресс-служба заказчика работ ГБУ «Мостотрест».
Капитальным ремонтом исторической набережной занимается АО «ПО «Возрождение». Стоимость всех работ составляет почти 435 млн рублей. Подрядчик уже очистил фасад, отреставрировал гранитную облицовку, тротуарные плиты, перильное ограждение, состоящее из гранитных тумб и кованной узорчатой секции. Теперь его предстоит установить.
Набережную канала Грибоедова откроют после ремонта на месяц раньше
Участок набережной канала Грибоедова от дома 131 до Могилёвского моста отремонтируют к сентябрю — примерно на месяц раньше, чем планировалось. Об этом 15 июля сообщил глава КРТИ Андрей Левакин.
«Ремонтные работы на сооружении стартовали в октябре 2019, а завершение планировалось в октябре 2021 года. Но подрядчик работает с опережением, и набережная будет открыта уже к сентябрю», — цитирует его пресс-служба заказчика работ ГБУ «Мостотрест».