Извинялись Уорхолом и аперолем. Нет больше охранника, не оценившего на «Севкабель Порт» нежности юношей

«Мы сидели на набережной, вдали от людей специально, чтобы никого не провоцировать, я ведь уже сталкивался с насилием. Вокруг никого не было, это важно. Сели на какие-то бревна, наслаждались закатом, обнялись, смотрели на воду. Вдруг подошла охрана и потребовала покинуть территорию — сказали, на нас пожаловались. Кто? Зачем? Мы не шумели, ничего не нарушали», — рассказал Быков.

Как сообщил «Фонтанке» 15 июля 20-летний пострадавший Роман Быков, инцидент произошел два дня назад приблизительно в 22:00 — охранник по-своему отреагировал на проявления публичных нежностей.

После вопроса о том, с чем связано требование покинуть общественное пространство, молодых людей, по словам Быкова, окружили несколько мужчин. Трое из них были в коричневой форме «Севкабеля». Парням начали намекать на физическое насилие.



Не желая проверять на себе реальность их слов, Быков и его друг быстро покинули культурный центр. Позже Роман сообщил о произошедшем представителям администрации «Севкабель Порт».



Заметим, что как он сам рассказал корреспонденту «Фонтанки», в качестве компенсации за случившееся ему предложили билет на выставку «Энди Уорхол и русское искусство» и даже бесплатный апероль. Вдобавок, упомянутых охранников пообещали наказать.



«Сотрудники охраны, угрожавшие Роману, уволены, а с остальными будут проведены инструктажи и разъяснительные беседы. Также мы ведем переговоры о проведении тренингов и консультаций для сотрудников по противодействию любым видам дискриминации. Позиция отдельного сотрудника, разумеется, не отражает позицию площадки, и нам очень жаль, что произошла такая ситуация», — рассказала PR-директор «Севкабель Порта» Евдокия Горбовская.

