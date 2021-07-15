Южный выезд из Петербурга встал в многокилометровой пробке из-за массовой аварии по пути в аэропорт «Пулково». Только на Пулковском в заторе можно потерять более получаса.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 15:12 на Пулковском шоссе, на повороте к аэропорту, произошло ДТП, в результате которого пострадала 28-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Очевидцы в группе «АВТО Пушкин» сообщают о пяти столкнувшихся машинах, пользователи сервиса «Яндекс.Карты» — о семи.
По данным «Яндекс.Пробок», на Пулковском шоссе в сторону области собрался затор длиной 4,1 километра. Тянется он от Дунайского проспекта, и потерять в пробке можно 41 минуту вместо обычных семи. А вместе с пробкой на дороге в аэропорт длина затора уже превышает 5 километров.