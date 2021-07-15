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Десять игроков «Зенита» вошли в список 33 лучших футболистов сезона РПЛ

РФС составил рейтинг 33 лучших футболистов России

Исполком Российского футбольного союза (РФС) определил список 33 лучших футболистов сезона-2020/21. Как сообщает пресс-служба организации, в рейтинг вошли 10 игроков «Зенита».

Вратари:
Юрий Дюпин («Рубин»)
Илья Лантратов («Химки»)
Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Защитники:
Марио Фернандес (ЦСКА)
Вячеслав Караваев («Зенит»)
Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)
Ведран Чорлука («Локомотив»)
Деян Ловрен («Зенит»)
Самуэль Жиго («Спартак»)
Ярослав Ракицкий («Зенит»)
Георгий Джикия («Спартак»)

Пабло Эрнандес («Локомотив»)
Дуглас Сантос («Зенит»)
Илья Самошников («Рубин»)
Лукас Айртон («Спартак»)

Полузащитники:
Денис Макаров («Рубин»)
Малком («Зенит»)
Вандерсон («Краснодар»)
Кристиан Нобоа («Сочи»)
Вильмар Барриос («Зенит»)
Вендел («Зенит»)
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Никола Влашич (ЦСКА)
Магомед Оздоев («Зенит»)
Хвича Кварацхелия («Рубин»)
Даниил Лесовой («Динамо»)
Чидера Эджуке (ЦСКА)

Нападающие:
Артём Дзюба («Зенит»)
Джордже Деспотович («Рубин»)
Александр Соболев («Спартак»)
Сердар Азмун («Зенит»)
Джордан Ларссон («Спартак»)
Фёдор Смолов («Локомотив»)

Всего в российской истории «Зенита» в список 33 лучших был включён 91 футболист 193 раза. Клубными рекордсменами по количеству номинаций являются Александр Анюков и Александр Кержаков — они попадали в рейтинг по 8 раз.

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Комментарии (2)

f0ntan
Посмотрим в этом списке лучших на россиян на легионеров. И посмотрим, были ли они в сборной России - Черчесова на ЧЕ? Из вратарей в этом списке только Дюпин, и то, он только был в составе запасных. А тех, кого Черчесов ставил в ворота, в списке лучших от РФС нет. По защитникам - только Караваев и Джикия. Из полузащитников - Лесового я в сборной не видел
Агроном аэродрома
33 лучших, а треть из них выбыла из четвертого дивизиона. :)
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