Десять игроков «Зенита» вошли в список 33 лучших футболистов сезона РПЛ

Посмотрим в этом списке лучших на россиян на легионеров. И посмотрим, были ли они в сборной России - Черчесова на ЧЕ? Из вратарей в этом списке только Дюпин, и то, он только был в составе запасных. А тех, кого Черчесов ставил в ворота, в списке лучших от РФС нет. По защитникам - только Караваев и Джикия. Из полузащитников - Лесового я в сборной не видел