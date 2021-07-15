Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, авария произошла на углу набережной Обводного канала и Глухоозерского шоссе около двух часов дня.
Камеры видеонаблюдения засняли, как автомобиль решил повернуть из правого ряда налево, когда в него на приличной скорости врезалась черная «Тойота». От удара машину перевернуло.
«Фонтанка.ру»
По предварительной информации, черная «Тойота» числится за автобазой Смольного и прикреплена к архивному комитету. В ней точно не было председателя ведомства: он сейчас в небольшом отпуске.
Данные о пострадавших пока не поступали.