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У Атаманского моста машина смольнинского автопарка попала в ДТП. Камеры засняли, как от удара второй автомобиль перевернулся

«Тойота» со смольнинскими номерами попала в ДТП на Обводном канале

ГИБДД Петербурга оперативно справилась с затором, который образовался после столкновения двух машин, одну из которых перевернуло, у Атаманского моста в Петербурге.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, авария произошла на углу набережной Обводного канала и Глухоозерского шоссе около двух часов дня.

Камеры видеонаблюдения засняли, как автомобиль решил повернуть из правого ряда налево, когда в него на приличной скорости врезалась черная «Тойота». От удара машину перевернуло.

«Фонтанка.ру»

По предварительной информации, черная «Тойота» числится за автобазой Смольного и прикреплена к архивному комитету. В ней точно не было председателя ведомства: он сейчас в небольшом отпуске.

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Данные о пострадавших пока не поступали.

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Комментарии (17)

***_555
А зачем архивному комитету служебная машина? Тем более когда начальник гуляет.
Antamer1969
Главное написано, не из центрального, или второй полосы, а написано, что с правого ряда повернула налево. Правый ряд, это и есть самый правый ряд. Хотя бы правильно писали бы.
мухомор
там из 2 крайних левых можно ТОЛЬКО налево.
но машинке автобазы Смольного надо было очень срочно поэтом плевать на ПДД. Они для челяди, а не для господ.
кстати с какой целью эксплуатировалась машинка, если пассажир в отпуске?
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