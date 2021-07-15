Футболисты ЦСКА отказались вакцинироваться в полном составе

Игроки футбольного клуба ЦСКА в полном составе отказались прививаться от коронавируса. Об этом сообщает 15 июля «Чемпионат.com».



Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в ЦСКА вакцинированы только работники.

Ранее стало известно, что в большинстве российских клубов приступили к вакцинации игроков. В их числе оказались казанский «Рубин», московский «Спартак». В петербургском «Зените» «Фонтанке» заявили, что мера носит рекомендательный характер, но при этом отметили «высокий уровень сознательности команды и сотрудников ФК «Зенит».