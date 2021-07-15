FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+32°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
23
Печать

Футболисты ЦСКА отказались вакцинироваться в полном составе

Игроки футбольного клуба ЦСКА в полном составе отказались прививаться от коронавируса. Об этом сообщает 15 июля «Чемпионат.com».

Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в ЦСКА вакцинированы только работники.

Ранее стало известно, что в большинстве российских клубов приступили к вакцинации игроков. В их числе оказались казанский «Рубин», московский «Спартак». В петербургском «Зените» «Фонтанке» заявили, что мера носит рекомендательный характер, но при этом отметили «высокий уровень сознательности команды и сотрудников ФК «Зенит».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

266155765
уже опровергли! Чемпионат написал утку. Не ведитесь
Kot Piter
Очевидно, что их обслуживает, не ангажированный властями, высококвалифицированный медперсонал, который и дал им такую рекомендацию!
VF812
Показаьельно выкинуть из чемпионата и забыть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний