В Выборгском районе Петербурга ремонтом детского сада на Новороссийской улице, 42, который заброшен уже 17 лет, займется инвестор. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе районной администрации.
Здание 1956 года постройки, как уточнили там, требует значительных финансовых вложений для организации образовательного процесса, поэтому было принято решение реализовать проект с помощью инвестора. Соответствующие документы были подписаны 10 июня.
«В рамках инвестиционного проекта с ООО «Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-Север"» заключено соглашение об участии в развитии социальной инфраструктуры Выборгского района, в соответствии с которым инвестором будут проведены ремонтные работы указанного здания, а также работы по благоустройству территории», — сообщили там.
Однако в администрации не уточнили, когда компания должна приступить к работам, а также предполагаемый срок сдачи объекта.
ООО «Специализированный застройщик «Эр-Би-Ай-Север» занимается строительством зданий. Согласно данным СПАРК, организация существует с конца 2019 года, а ее генеральным директором является Дмитрий Флеров. Денежный поток в прошлом году составил 525 тыс. рублей, а чистые активы — 10 тыс. рублей. В настоящий момент компания возводит жилой комплекс на улице Шостаковича у «Гранд Каньона», где предполагается больше тысячи квартир. При этом сама организация является частью крупного ООО «Холдинг Эр-Би-Ай». За 2020 год его чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей.
«Фонтанка» отправила запрос компании с просьбой уточнить сроки реализации ремонта детского сада и планируемый объем вложений.
В заброшенное здание, по словам местных жителей, неоднократно проникали неизвестные. На прошлой неделе, 9 июля, там произошел пожар. В администрации района «Фонтанке» рассказали, что до конца месяца там будет организована охрана.
Детский сад интернатного типа выполнен в сталинском неоклассицизме и занимает площадь в 1766 кв. м. Учреждение в свое время находилось в ведении управления охраны общественного порядка, а с 1970 года им стало заведовать Главное управление внутренних дел. Садик проработал до 2003 года, и с тех пор здание пустует.
В прошлом году после долгих переговоров ФКУЗ «МСЧ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» передало его в казну города. Было решено, что пустовавший объект должен открыть свои двери для новых воспитанников после реконструкции. С 2020 года в соответствии с распоряжением городского комитета имущественных отношений здание и прилегающий земельный участок закреплены на праве оперативного управления за детским садом № 123 Выборгского района.