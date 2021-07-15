В Выборгском районе Петербурга ремонтом детского сада на Новороссийской улице, 42, который заброшен уже 17 лет, займется инвестор. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе районной администрации.

Здание 1956 года постройки, как уточнили там, требует значительных финансовых вложений для организации образовательного процесса, поэтому было принято решение реализовать проект с помощью инвестора. Соответствующие документы были подписаны 10 июня. «В рамках инвестиционного проекта с ООО «Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-Север"» заключено соглашение об участии в развитии социальной инфраструктуры Выборгского района, в соответствии с которым инвестором будут проведены ремонтные работы указанного здания, а также работы по благоустройству территории», — сообщили там.

Однако в администрации не уточнили, когда компания должна приступить к работам, а также предполагаемый срок сдачи объекта. ООО «Специализированный застройщик «Эр-Би-Ай-Север» занимается строительством зданий. Согласно данным СПАРК, организация существует с конца 2019 года, а ее генеральным директором является Дмитрий Флеров. Денежный поток в прошлом году составил 525 тыс. рублей, а чистые активы — 10 тыс. рублей. В настоящий момент компания возводит жилой комплекс на улице Шостаковича у «Гранд Каньона», где предполагается больше тысячи квартир. При этом сама организация является частью крупного ООО «Холдинг Эр-Би-Ай». За 2020 год его чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей. «Фонтанка» отправила запрос компании с просьбой уточнить сроки реализации ремонта детского сада и планируемый объем вложений. В заброшенное здание, по словам местных жителей, неоднократно проникали неизвестные. На прошлой неделе, 9 июля, там произошел пожар. В администрации района «Фонтанке» рассказали, что до конца месяца там будет организована охрана.