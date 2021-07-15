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Автомобилист повернул куда нельзя и поставил подножку байкеру на Ветеранов. Столкновение попало на видео

Нарушение ПДД привело к ДТП с мотоциклом на перекрестке Ветеранов и Авангардной

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Водитель автомобиля не поделил перекресток с мотоциклистом в Красносельском районе Петербурга днем 15 июля. Что привело к столкновению, запечатлела камера видеонаблюдения.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке проспекта Ветеранов и Авангардной улицы столкнулись автомобиль Hyundai Creta и мотоцикл. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что водитель кроссовера двигался по Ветеранов со стороны улицы Партизана Германа и на перекрестке решил повернуть налево, хотя знаки разрешают там ехать только прямо или направо. В этот момент во встречном направлении прямо по проспекту двигался мотоциклист. Он врезался в переднюю часть «Хёндэ» и от удара перелетел через машину и упал на дорогу.

Информация о состоянии байкера уточняется.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (6)

265947515
Странно, показалось что мотоциклист даже не пытался отвернуть/затормозить, хотя скорость вроде небольшая.
veteran78
Ну он сначала экзамены купил а теперь ещё ремонт и дорогую страховку прикупил в комплекте. Живут же люди , деньгами сорють .
hal9000
на мотике нормально упал..на ноги..наверно еще морду успел набить этому водятлу..в такие моменты надо напрягать все тело помаксимуму..чтобы меньше переломов было..я на велике много раз падал на асфальт и благодоря этому навыку падения отделывался только ссадинами..
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