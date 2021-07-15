Водитель автомобиля не поделил перекресток с мотоциклистом в Красносельском районе Петербурга днем 15 июля. Что привело к столкновению, запечатлела камера видеонаблюдения.



Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке проспекта Ветеранов и Авангардной улицы столкнулись автомобиль Hyundai Creta и мотоцикл. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что водитель кроссовера двигался по Ветеранов со стороны улицы Партизана Германа и на перекрестке решил повернуть налево, хотя знаки разрешают там ехать только прямо или направо. В этот момент во встречном направлении прямо по проспекту двигался мотоциклист. Он врезался в переднюю часть «Хёндэ» и от удара перелетел через машину и упал на дорогу.