Игра с друзьями на детской площадке в Пушкине закончилась травмой для 8-летнего мальчика.
Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, накануне около 21 часа ребенок неудачно упал с качелей на площадке в районе дома 12 по Колпинскому шоссе. У качелей непростая конструкция. По словам очевидцев, они предназначены для детей-инвалидов и оборудованы специальным пандусом для инвалидной коляски.
В итоге ребенок оказался зажат дугой качелей. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, на место оперативно прибыли спасатели, которые вытащили ребенка, распилив дугу бензорезом.
С травмой живота мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу № 1.