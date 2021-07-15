FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+32°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
3
Печать

Восьмилетний мальчик застрял в качелях на юге Петербурга во время игры. Его вырезали бензорезом

Восьмилетнего мальчика зажало в качелях на Колпинском шоссе

Игра с друзьями на детской площадке в Пушкине закончилась травмой для 8-летнего мальчика.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, накануне около 21 часа ребенок неудачно упал с качелей на площадке в районе дома 12 по Колпинскому шоссе. У качелей непростая конструкция. По словам очевидцев, они предназначены для детей-инвалидов и оборудованы специальным пандусом для инвалидной коляски.

ПоделитьсяПоделиться

В итоге ребенок оказался зажат дугой качелей. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, на место оперативно прибыли спасатели, которые вытащили ребенка, распилив дугу бензорезом.

С травмой живота мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу № 1.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

SU LUX INN
это все потому, что у Кого-то слишком Узкие качели!
pride
Детское игровое оборудование в России производят все кому не лень. Зачастую чертежи разрабатывают студенты не имеющие ни опыта не знаний в этом деле.
265947515
Очередная инновация. Представляем! Качели-капкан, различной вместимости.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний