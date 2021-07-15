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МАЗ на скорости протаранил встречный КАМАЗ, и взметнулось облако огня

В лобовом столкновении грузовиков под Пермью никто не погиб

Видеозапись страшного ДТП в Пермском крае появилась в соцсетях 15 июля. Два грузовика сошлись лоб в лоб и сразу вспыхнули. Самое удивительное, что в этой аварии не только никто не погиб, но травмы оказались относительно несерьёзными.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Само ДТП произошло 12 июля, а видео самого момента столкновения начало разлетаться только сегодня. На записи видно, как водитель машины с видеорегистратором сразу сдал назад, чтоб не попасть под раздачу.

Местное издание Progorod59 сообщало, что на автодороге Пермь — Краснокамск, по предварительной информации, водитель МАЗа выехал на встречную, где столкнулся с КАМАЗом. Оба грузовика загорелись. Они полыхнули сразу после удара, а затем пламя разгорелось снова.

Оба водителя были госпитализированы и получили разовую медицинскую помощь, отмечал Progorod59. РИА Новости писали, что попал в больницу только водитель МАЗа.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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