Видеозапись страшного ДТП в Пермском крае появилась в соцсетях 15 июля. Два грузовика сошлись лоб в лоб и сразу вспыхнули. Самое удивительное, что в этой аварии не только никто не погиб, но травмы оказались относительно несерьёзными.
Само ДТП произошло 12 июля, а видео самого момента столкновения начало разлетаться только сегодня. На записи видно, как водитель машины с видеорегистратором сразу сдал назад, чтоб не попасть под раздачу.
Местное издание Progorod59 сообщало, что на автодороге Пермь — Краснокамск, по предварительной информации, водитель МАЗа выехал на встречную, где столкнулся с КАМАЗом. Оба грузовика загорелись. Они полыхнули сразу после удара, а затем пламя разгорелось снова.
Оба водителя были госпитализированы и получили разовую медицинскую помощь, отмечал Progorod59. РИА Новости писали, что попал в больницу только водитель МАЗа.