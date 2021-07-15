FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Петербуржцев испугал золотой флаг «Зенита» на Крестовском острове. Объясняем, что это значит

Жители Петербурга удивились появлению золотого флага с эмблемой «Зенита» на Крестовском острове. Одна из петербурженок высказала недоумение по этому поводу в группе социальной сети Facebook «От Стрелки до Гавани (группа о жизни и для жизни на Острове)».

«9 июля ехала с острова по ЗСД и вот такой феномен наблюдала, в сети не нашла информации, может, кто из соседей увлекается футболом и расскажет, что это было? Зачем «Зенит» покрасил флаг в цвет года по версии Pantone с задержкой в полгода?» — написала Anastassia Stezhka.

Фото: скриншот приложения / facebook
ПоделитьсяПоделиться

Отдел спорта «Фонтанки» решил объяснить, почему футбольный клуб отказался от традиционных для себя сине-бело-голубых цветов. Американская компания здесь ни при чем. Дело в том, что таким образом «Зенит» отметил третье подряд чемпионство. По традиции, в честь завоевания титула также выпускают футболки и другую фирменную атрибутику золотого цвета.

ПоделитьсяПоделиться

Напомним, что «Зенит» выиграл три последних чемпионата России под руководством главного тренера Сергея Семака.

Фото: скриншот приложения / facebook

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Kaskarad
Погорелов, конечно, свой стиль общения и в Фонтанку перенес. Обязательно себя покажет умнее всех! Невозможно читать новости, потому что "отдел спорта" скажет, что "отдел спорта" выяснил, а потом "отдел спорта" объяснил. "Отдел спорта" прям всемогущий! Как же вы прочитаете новость, если не будете знать, что ее "отдел спорта" рассказал! Не мешайте "отделу спорта" делом заниматься, а то вдруг еще будете новости спорта читать, а не про достижения "отдела спорта"!
Ingria
а что сразу "испугал"?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний