«9 июля ехала с острова по ЗСД и вот такой феномен наблюдала, в сети не нашла информации, может, кто из соседей увлекается футболом и расскажет, что это было? Зачем «Зенит» покрасил флаг в цвет года по версии Pantone с задержкой в полгода?» — написала Anastassia Stezhka.
Отдел спорта «Фонтанки» решил объяснить, почему футбольный клуб отказался от традиционных для себя сине-бело-голубых цветов. Американская компания здесь ни при чем. Дело в том, что таким образом «Зенит» отметил третье подряд чемпионство. По традиции, в честь завоевания титула также выпускают футболки и другую фирменную атрибутику золотого цвета.
Напомним, что «Зенит» выиграл три последних чемпионата России под руководством главного тренера Сергея Семака.