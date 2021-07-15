Погорелов, конечно, свой стиль общения и в Фонтанку перенес. Обязательно себя покажет умнее всех! Невозможно читать новости, потому что "отдел спорта" скажет, что "отдел спорта" выяснил, а потом "отдел спорта" объяснил. "Отдел спорта" прям всемогущий! Как же вы прочитаете новость, если не будете знать, что ее "отдел спорта" рассказал! Не мешайте "отделу спорта" делом заниматься, а то вдруг еще будете новости спорта читать, а не про достижения "отдела спорта"!