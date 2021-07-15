«Европейский медицинский центр» привлек в ходе IPO 500 млн долларов

Кипрская компания United Medical Group, управляющая сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМЦ) привлекла в ходе первичного публичного предложения (IPO) около 500 млн долларов инвестиций. Это следует из сообщения компании, опубликованного 15 июля.
Акционеры группы предложили инвесторам 40 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) по цене 12,5 доллара. Исходя из этого рыночная капитализация компании на дату торгов составит 1,125 млрд долларов.
Сделка предусматривает стабилизационный опцион в стандартном размере — до
Как отмечается в сообщении компании, это первое IPO на рынке частных медицинских услуг в России почти за 10 лет. Предыдущее в 2012 году провела компания MD Medical Group Investments, владеющая сетью клиник «Мать и дитя» в России.
EMЦ работает на российском рынке более 30 лет. Центр был основан в 1989 году на базе поликлиники