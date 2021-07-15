«Европейский медицинский центр» привлек в ходе IPO 500 млн долларов

Сделка предусматривает стабилизационный опцион в стандартном размере — до 15 % (6 млн штук) от общего объема бумаг. Если по завершении IPO он не будет реализован, доля ценных бумаг ЕМЦ, находящихся в свободном обращении, составит примерно 44 % , а контроль над компанией ( 55,111 % бумаг) сохранит ее основной акционер Игорь Шилов через инвестиционную структуру INS Holdings Limited. Условные торги начнутся на Московской бирже 15 июля, безусловные — 19 июля под тикером GEMC.

Акционеры группы предложили инвесторам 40 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) по цене 12,5 доллара. Исходя из этого рыночная капитализация компании на дату торгов составит 1,125 млрд долларов.

Кипрская компания United Medical Group, управляющая сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМЦ) привлекла в ходе первичного публичного предложения (IPO) около 500 млн долларов инвестиций. Это следует из сообщения компании, опубликованного 15 июля.

Как отмечается в сообщении компании, это первое IPO на рынке частных медицинских услуг в России почти за 10 лет. Предыдущее в 2012 году провела компания MD Medical Group Investments, владеющая сетью клиник «Мать и дитя» в России.