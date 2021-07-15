FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

«Европейский медицинский центр» привлек в ходе IPO 500 млн долларов

Кипрская компания United Medical Group, управляющая сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМЦ) привлекла в ходе первичного публичного предложения (IPO) около 500 млн долларов инвестиций. Это следует из сообщения компании, опубликованного 15 июля.

Акционеры группы предложили инвесторам 40 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) по цене 12,5 доллара. Исходя из этого рыночная капитализация компании на дату торгов составит 1,125 млрд долларов.

Сделка предусматривает стабилизационный опцион в стандартном размере — до 15 % (6 млн штук) от общего объема бумаг. Если по завершении IPO он не будет реализован, доля ценных бумаг ЕМЦ, находящихся в свободном обращении, составит примерно 44 %, а контроль над компанией (55,111 % бумаг) сохранит ее основной акционер Игорь Шилов через инвестиционную структуру INS Holdings Limited. Условные торги начнутся на Московской бирже 15 июля, безусловные — 19 июля под тикером GEMC.

Как отмечается в сообщении компании, это первое IPO на рынке частных медицинских услуг в России почти за 10 лет. Предыдущее в 2012 году провела компания MD Medical Group Investments, владеющая сетью клиник «Мать и дитя» в России.

EMЦ работает на российском рынке более 30 лет. Центр был основан в 1989 году на базе поликлиники № 6 Мосгорздавотдела — «поликлиники "Интуриста"», обслуживавшей иностранцев. Сейчас сеть насчитывает семь многопрофильных медицинских центров, три гериатрических центра, родильный дом и реабилитационный центр.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

тов
Как же за 30 лет госсобственность ссср разорвали на частные компании, и теперь все уже кипрское.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний