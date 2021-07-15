«Бернд», который накрыл Германию пару дней назад, привел к обильным дождям. На западе страны плывут машины, уходят под землю дороги, унитазы превращаются в фонтаны.
Es wird immer schlimmer #Hochwasser pic.twitter.com/1llUYZMoUU— SH4RQ (@rq_sh4) July 14, 2021
Как пишут немецкие СМИ, утром 15 июля власти сообщают о том, что из-за наводнения, вызванного штормом и дождями, погибли семь человек, судьба еще 50–60 человек неизвестна.
In Germany Toilet Flushes YOU pic.twitter.com/MgQ7St3N7c— Cozy Club (@CosyCIub) July 15, 2021
Самый сильный удар стихии пришелся на земельный округ Арвайлер в Рейнланд-Пфальце, где погибли четыре человека. В районе города Аденау стихия разрушила шесть домов, под угрозой разрушения находятся и другие дома.
Was bei uns in Hagen NR abgeht #Wetter #Deutschland pic.twitter.com/X94Pzyr5N7— Abojanti (@abojantifable) July 15, 2021
Как писала Deutsche Welle, дожди на западе Германии начались накануне, 14 июля. В юго-западной части, по прогнозам метеорологов, они возобновятся в четверг, 15 июля, и продлятся до вечера пятницы.