FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Семь человек погибли из-за наводнения на западе Германии. Жители показывают, как вода ломает дороги и унитазы становятся фонтанами

Семь человек погибли и более 50 пропали без вести из-за наводнения на западе Германии

«Бернд», который накрыл Германию пару дней назад, привел к обильным дождям. На западе страны плывут машины, уходят под землю дороги, унитазы превращаются в фонтаны.

Как пишут немецкие СМИ, утром 15 июля власти сообщают о том, что из-за наводнения, вызванного штормом и дождями, погибли семь человек, судьба еще 50–60 человек неизвестна.

Самый сильный удар стихии пришелся на земельный округ Арвайлер в Рейнланд-Пфальце, где погибли четыре человека. В районе города Аденау стихия разрушила шесть домов, под угрозой разрушения находятся и другие дома.

Как писала Deutsche Welle, дожди на западе Германии начались накануне, 14 июля. В юго-западной части, по прогнозам метеорологов, они возобновятся в четверг, 15 июля, и продлятся до вечера пятницы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний