FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Пульмонолог: Восстановление ковидного больного после ИВЛ может занять месяц, а может год

Профессор кафедры пульмонологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России оценил сроки восстановления пациентов c COVID-19 после подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«У кого-то это будет месяц, может быть, у кого-то год. Некоторые пациенты, которые были совсем на грани, восстанавливались за два-три месяца после выписки», — цитирует 15 июля ТАСС Андрея Ярошецкого.

По его словам, процесс восстановления зависит от организма. Он уверен, что при COVID-19 легкие «потенциально восстанавливаемы». Даже при подключении к аппарату ИВЛ есть шансы на полное выздоровление. Это будет зависеть от массивности поражения и того, оно регрессирует или прогрессирует.

Если поражение легких при коронавирусе удастся стабилизировать, то ИВЛ помогает, отметил врач.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Агроном аэродрома
А может и ни дня не занять. Современная пульмонология - сверхточная наука! :)
265115248
мощно!
а может квартал, а может два...
ту би о нот ту би)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний