Пульмонолог: Восстановление ковидного больного после ИВЛ может занять месяц, а может год

Профессор кафедры пульмонологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова » Минздрава России оценил сроки восстановления пациентов c COVID-19 после подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



«У кого-то это будет месяц, может быть, у кого-то год. Некоторые пациенты, которые были совсем на грани, восстанавливались за два-три месяца после выписки», — цитирует 15 июля ТАСС Андрея Ярошецкого.



По его словам, процесс восстановления зависит от организма. Он уверен, что при COVID-19 легкие «потенциально восстанавливаемы». Даже при подключении к аппарату ИВЛ есть шансы на полное выздоровление. Это будет зависеть от массивности поражения и того, оно регрессирует или прогрессирует.

