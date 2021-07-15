Дальневосточная верфь наказала дочку «Кировского завода» за ремонт миноносца «Бурный»

Решение Арбитражного суда Приморского края о взыскании с АО «Завод «Киров-Энергомаш» 63 миллионов рублей неосновательного обогащения и штрафов опубликовано 13 июля. Так завершился выгодный, на первый взгляд, контракт, в рамках которого АО «Центр судоремонта «Дальзавод» (ЦСД) заказало дочке петербургского «Кировского завода» ремонт энергетической установки эскадренного миноносца Тихоокеанского флота «Бурный».

Договор на ремонт энергетической установки «Бурного» ЦСД и «Киров-Энергомаш» подписали летом 2012 года в рамках соответствующего госконтракта между ЦСД и Минобороны России. Стоимость договора составила 235 миллионов рублей, 141 из которых «Киров-Энергомаш» получил в качестве аванса. Но что-то пошло не так: в октябре 2017 года стороны договор расторгли, и чуть более 60 миллионов рублей из полученного петербургским предприятием аванса остались не отработанными.



В решении приморского арбитража о причинах расторжения договора ничего не сказано. Директор по связям с общественностью и административным вопросам ПАО «Кировский завод» Екатерина Ключникова сообщила «Фонтанке»: «В октябре 2014 года от ЦСД поступило письмо с уведомлением о приостановке финансирования ремонта оборудования и о подписании дополнительного соглашения о прекращении договора. Стороны подписали соглашение о расторжении договора. Выполненный объем работ передан заказчику, неиспользуемый аванс возвращен в течение 3 лет».

