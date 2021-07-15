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Под Барнаулом нашли тело пропавшего участкового. Его сожгли в служебном автомобиле

СК возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства полицейского из Барнаула

СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ведомства. Пропавшего участкового искали сутки и в итоге нашли сгоревшую служебную машину с останками тела внутри.

Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube
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«По данным следствия, 14 июля 2021 года участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу выехал на служебном автомобиле в целях осуществления своей служебной деятельности. А днем 15 июля на участке местности в поселке Гоньба города Барнаула было обнаружено его тело и сожженный автомобиль», — говорится в сообщении Алтайского СК.

По подозрению в совершении преступления уже задержан местный житель. Следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства.

На поиски сотрудника поднимали весь гарнизон барнаульской полиции, следственно-оперативную группу регионального управления МВД России, пять кинологических расчётов и представителей МЧС. Искали и с воздуха — для этого задействовали квадрокоптеры.

Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube

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Комментарии (7)

chip1
В отдаленных районах всегда так было, закон-тайга и прокурор медведь, по человечески служивого жаль.
Garret
Хоть чем-то разбавили повестку, а то все плохие новости про закручивание гаек
aaignat
сожаления данная статейка не вызывает
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