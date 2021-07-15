Госдума рассмотрит штраф в 30 тыс. руб. за выброшенных домашних животных

В России могут расширить штрафы за жестокое обращение с животными. Поправки о штрафах поступили на рассмотрение Госдумы.



«За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для юридических лиц», — рассказал 15 июля председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в комментарии ТАСС.

