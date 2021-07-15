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Госдума рассмотрит штраф в 30 тыс. руб. за выброшенных домашних животных

В России могут расширить штрафы за жестокое обращение с животными. Поправки о штрафах поступили на рассмотрение Госдумы.

«За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для юридических лиц», — рассказал 15 июля председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в комментарии ТАСС.

Авторы законопроекта обещают, что возрастут штрафы за содержания запрещенных животных. Также до 100 тысяч придется отдать за неправильное использование зверей в культурно-зрелищных целях. Жестокое обращение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния обойдется гражданам в 15 тысяч.

Крашенинников уверен, что нововведения будет способствовать более ответственному обращению с животными.

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Комментарии (4)

Dpa
Для начала, надо обязать чипировать животных, чтоб знать кто истинный хозяин
Ёган
за выброшенных животных должна быть уголовка, а не штраф
Владислав М
Это можно и нужно было сделать ещё лет 20 назад. К слову об эффективности Госдумы.
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