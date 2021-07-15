Детей медиков из «красных зон» предлагают отправлять в оздоровительные лагеря

Отдых в оздоровительных лагерях предлагается организовать для 11 тысяч детей медиков из «красных зон», а также детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС. Такую идею высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в ходе рабочей поездки. По словам Турчака, это загрузит здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края.



«Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», — цитирует сайт «Единой России» слова Турчака 15 июля.

