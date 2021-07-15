Восемь «Яблок» укатились со склада Ozon в Петербурге. Вместе с ними пропали две менструальные чаши

Полиция Невского района проверяет информацию о краже мобильных телефонов и менструальных чаш со склада интернет-магазина.
Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, накануне в полицию обратился 31-летний менеджер склада Ozon, расположенного в логопарке на проспекте Обуховской Обороны. По предварительной информации, он сообщил, что воры в период с 8 утра до пяти вечера повредили металлическую сетку, которая ограждала стеллаж, и похитили оттуда восемь мобильных телефонов Apple 12, три смартфона Xiaomi, а также две менструальные чаши.
Сумму ущерба заявитель оценил почти в 700 тысяч рублей.