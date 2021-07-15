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Восемь «Яблок» укатились со склада Ozon в Петербурге. Вместе с ними пропали две менструальные чаши

В Петербурге обокрали один из складов Ozon

Полиция Невского района проверяет информацию о краже мобильных телефонов и менструальных чаш со склада интернет-магазина.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, накануне в полицию обратился 31-летний менеджер склада Ozon, расположенного в логопарке на проспекте Обуховской Обороны. По предварительной информации, он сообщил, что воры в период с 8 утра до пяти вечера повредили металлическую сетку, которая ограждала стеллаж, и похитили оттуда восемь мобильных телефонов Apple 12, три смартфона Xiaomi, а также две менструальные чаши.

Сумму ущерба заявитель оценил почти в 700 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

Вячеслав Рогожин
Полагаю, половина человечества вне подозрений?
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