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Не мышонок, не лягушка. В Кронштадте на кладбище домашних животных подростки нашли труп

В Кронштадте на кладбище домашних питомцев нашли тело мужчины

Юная жительница Кронштадта (территория Петербурга) во время прогулки в районе лодочного кооператива, в народе называемого «Шанхай», нашла труп мужчины. Тело лежало на территории кладбища домашних животных.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, компания подростков гуляла по улице Восстания накануне вечером. В кустах у дома №13, в месте, где люди хоронят своих питомцев, она нашла лежащего мужчину, который не подавал признаков жизни.

Предварительно, на теле не увидели признаков насильственной смерти, однако, на всякий случай оперативники изъяли с места лежащую рядом деревянную балку.

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