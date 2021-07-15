Не мышонок, не лягушка. В Кронштадте на кладбище домашних животных подростки нашли труп

Юная жительница Кронштадта (территория Петербурга) во время прогулки в районе лодочного кооператива, в народе называемого «Шанхай», нашла труп мужчины. Тело лежало на территории кладбища домашних животных.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, компания подростков гуляла по улице Восстания накануне вечером. В кустах у дома №13, в месте, где люди хоронят своих питомцев, она нашла лежащего мужчину, который не подавал признаков жизни.

Предварительно, на теле не увидели признаков насильственной смерти, однако, на всякий случай оперативники изъяли с места лежащую рядом деревянную балку.