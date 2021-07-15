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В Мурино задержали геодезиста, который в машине приставал к девятилетней петербурженке

Полиция Петербурга задержала в Мурино мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над девятилетней

Больше месяца девятилетняя девочка не могла рассказать родителям о том, как взрослый мужчина напал на нее в салоне машины.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, накануне в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что 6 июня сексуальному насилию в машине, припаркованной у дома 8 по улице Даниила Хармса, подверглась 9-летняя девочка.

Пока Следственный комитет возбуждал уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, уголовный розыск вычислил предполагаемого педофила.

55-летнего геодезиста задержали около семи вечера у дома в Мурино, где он снимает квартиру.

Его поместили в изолятор для временно задержанных в ожидании избрания меры пресечения.

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Комментарии (3)

Банин
должно быть уточнение, по какому округу "геодезист" собирался выдвигаться на выборах?
veteran78
Это какие же изыскания геодезист проводил с 9летней ? Пущай теперь в Магадане петушатник ищет.
lamer
В данной статье должны были быть следующие слова: ньюсмейкер и маркшейдер.
Бердвотчера не мешало бы присовокупить.
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