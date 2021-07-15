В Мурино задержали геодезиста, который в машине приставал к девятилетней петербурженке

Больше месяца девятилетняя девочка не могла рассказать родителям о том, как взрослый мужчина напал на нее в салоне машины.
Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, накануне в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что 6 июня сексуальному насилию в машине, припаркованной у дома 8 по улице Даниила Хармса, подверглась 9-летняя девочка.
Пока Следственный комитет возбуждал уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, уголовный розыск вычислил предполагаемого педофила.
55-летнего геодезиста задержали около семи вечера у дома в Мурино, где он снимает квартиру.
Его поместили в изолятор для временно задержанных в ожидании избрания меры пресечения.