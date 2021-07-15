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В Петербурге в тяжёлом состоянии госпитализирован годовалый малыш с ранением грудной клетки

На Сизова в Петербурге мальчик упал грудью на разбитый стакан

Врачи больницы Святой Марии Магдалины в Петербурге спасают жизнь мальчика, которому 10 дней назад исполнился год.

Из квартиры его госпитализировали с ранением грудной клетки. Обстоятельства — нарочно не придумаешь.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июля, накануне в полицию из детской горбольницы № 2 поступила телефонограмма о том, что к ним во вторник привезли с проспекта Сизова годовалого малыша в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него проникающее ранение грудной клетки.

Родители пояснили, что их ребёнок поскользнулся и упал на разбитый стакан.

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