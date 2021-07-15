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«Мини» завис над землёй у сбитого светофора после ДТП на Октябрьской набережной

Утреннее ДТП затрудняет движение по Октябрьской набережной в Петербурге 15 июля. Нарушена работа светофора.

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Около 6:50 на набережной у пересечения с Зольной улицей столкнулись «КИА» и «Мини», сбит светофор, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Если у кого-то на регистратор попала авария, пожалуйста отпишитесь в ЛС, а то девочка на «Мини» сначала признала вину, а после стала отрицать», — просит в комментариях подписчица группы Кристина.

«Яндекс.Карта» демонстрирует небольшой затор на месте ДТП. Крупной пробки пока нет: «Мини» почти не перекрывает проезд, а «КИА» вообще вылетела на газон. К тому же загруженность дорог в целом невелика: в 8:07 она составляла 2 балла, в 8:15 — 3.

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Комментарии (2)

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Хочется спросить у Кристины: деточка, а тебе западло потратить 7-10тр на собственный среднепаршивый видеорегистратор чтобы в случае чего не клянчить видео у сетевых жителей?
_Igor_
"Зая, я убила светофор".
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