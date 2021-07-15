Похищенная женщина спаслась, оставляя записки с мольбой о помощи в туалетах

Жительницу Пенсильвании вызволили из заточения после того, как она смогла оставить в людных местах записки.



Как сообщил 14 июля Daily Mail, первое письмо женщина спрятала в туалете супермаркета Walmart 8 июля, его обнаружили сотрудники магазина и передали полиции. Женщина жаловалась, что её бывший бойфренд, вооружённый ножом, удерживает её, подвергает сексуальному и физическому насилию. В письме был адрес места заточения, описание машины злоумышленника и его имя.



Через два дня похожую записку нашли у зеркала женского туалета в музее Фоллингуотер. «Если я не справлюсь, скажите моей семье, что я их люблю», — написала женщина.

