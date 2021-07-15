Похищенная женщина спаслась, оставляя записки с мольбой о помощи в туалетах

Жительницу Пенсильвании вызволили из заточения после того, как она смогла оставить в людных местах записки.
Как сообщил 14 июля Daily Mail, первое письмо женщина спрятала в туалете супермаркета Walmart 8 июля, его обнаружили сотрудники магазина и передали полиции. Женщина жаловалась, что её бывший бойфренд, вооружённый ножом, удерживает её, подвергает сексуальному и физическому насилию. В письме был адрес места заточения, описание машины злоумышленника и его имя.
Через два дня похожую записку нашли у зеркала женского туалета в музее Фоллингуотер. «Если я не справлюсь, скажите моей семье, что я их люблю», — написала женщина.
Полиция получила ордер на обыск дома по указанному в записке адресу. В воскресенье дом окружили. В нём нашли и саму женщину, и её похитителя. Она рассказала полицейским, что мужчина удерживал её с 1 мая. Он забрал её телефон, изнасиловал, фотографировал обнажённой против её воли, порезал ножом её ногу, а если она решит уйти, угрожал убить её и её детей.
Сейчас 38-летний мужчина находится под стражей, его ждёт суд.