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Российским арбитрам хотят повысить зарплату

В Российском футбольном союзе предлагают повысить заработную плату судьям Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

Как сообщает 15 июля Sports.ru со ссылкой на источник, главный арбитр, предположительно, будет получать за одну игру 41 тысячу рублей, ассистент — 21 тысячу рублей. В сезоне 2020/21 зарплата главного судьи составляла 35 тысяч рублей за игру, а помощника — 17 тысяч.

Футбольная национальная лига создана в конце 2010 года из 20 клубов, которые получили право участвовать в первенстве России по футболу среди команд первого дивизиона.

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Комментарии (1)

SNOW
Реформа российского футбола - началась!
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