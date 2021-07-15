Роструд уточнил правила отстранения сотрудников без прививки — даже тех, кто на удалёнке

Этот механизм Роструд разъяснил в письме, направленном в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов». В письме указано, что данную меру предусматривает Трудовой кодекс РФ. Отстранение будет касаться и тех, кто работает удалённо.
Как пишут 15 июля «Известия», вакцинацию от COVID-19 внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. «Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — отмечается в письме Роструда.
Начало действия данных мер зависит от сроков проведения вакцинации в регионе. Например, Москва первой ввела обязательную вакцинацию 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и других сфер (до 15 июля — первым компонентом, до 15 августа — вторым), поэтому там отстранения следует начинать с 15 августа.
Если сотрудник против прививки, работодатель обязан запросить у него письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении без сохранения зарплаты (на основании части 3 статьи 76 ТК РФ). Перевод на дистанционку не является альтернативой отстранению. Работник может вернуться к труду после того, как устранит причину отстранения или после окончания пандемии.