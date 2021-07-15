РНК коронавируса нашли в доме переболевших спустя месяц после выздоровления

Исследователи в США обнаружили РНК коронавируса в доме переболевших спустя месяц после исчезновения у них всех симптомов. Об этом 14 июля пишет N+1 со ссылкой на публикацию в научном издании Science of the Total Environment.



Самая большая концентрация генетического материала вируса оказалсь на ковре в спальне и на фильтрах кондиционеров. В публикации отмечается, что данные о времени жизни коронавируса на поверхностях разнятся. Некоторые исследователи считают, что он может задерживаться на них максимум на 24 часа, оденако другие ученые говорят о сроке до 28 суток.

