РНК коронавируса нашли в доме переболевших спустя месяц после выздоровления

Исследователи в США обнаружили РНК коронавируса в доме переболевших спустя месяц после исчезновения у них всех симптомов. Об этом 14 июля пишет N+1 со ссылкой на публикацию в научном издании Science of the Total Environment.
Самая большая концентрация генетического материала вируса оказалсь на ковре в спальне и на фильтрах кондиционеров. В публикации отмечается, что данные о времени жизни коронавируса на поверхностях разнятся. Некоторые исследователи считают, что он может задерживаться на них максимум на 24 часа, оденако другие ученые говорят о сроке до 28 суток.
Американские исследователи из Техасского университета в Остине собрали 24 мазка в доме, где жили взрослый и ребенок, у которых диагностировали COVID-19 два месяца назад. В 46% образцов обнаружился РНК коронавируса. Генетический материал был на поверхностях телевизора, дивана, дверных ручек, кнопки смыва унитаза, ковров, пола, а также фильтров кондиционеров. При этом если последние вовсе не чистили, то полы в доме постоянно протирали, а ванную комнату мыли с хлоркой. Ковер, на котором нашли большое количество РНК коронавируса, пылесосили.
Правда, пока ученые не смогли оценить, насколько опасна обнаруженная ими концентрация вирусной РНК — остался ли вирус заразным.