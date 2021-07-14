О гибели пернатых обитателей города 14 июля сообщили в паблике «Приморский онлайн». Неподвижных птиц заметили на газоне у дома № 19 на Планерной улице, их больше десятка. «Голуби действительно мертвы», — подтвердил «Фонтанке» автор фото, предположив, что их отравили.



В комментариях выдвинули встречную версию: во всём виновата температура. «Жара такая, нам бы не двинуть к праотцам», — пишет участница группы. «Сегодня видели с дочкой около «Космоса» такую же ситуацию. Воды им негде попить, вот и результат», — поддерживает ещё одна подписчица. Как минимум один единомышленник нашёлся среди жителей Планерной. В кадр попал мужчина, отпаивающий птиц. Удалось ли таким образом вернуть к жизни хоть одного голубя, неизвестно. Большинство видит за случившимся умысел и полагает, что гибель птиц была насильственной.