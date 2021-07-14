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«Жара такая — нам бы к праотцам не двинуть». На севере Петербурга двор усеяло мёртвыми птицами

На Планерной в Петербурге массово погибли голуби

Гибель птиц встревожила жителей Приморского района Петербурга. В одном дворе больше десятка мёртвых голубей, ещё живых спасают от жары.

О гибели пернатых обитателей города 14 июля сообщили в паблике «Приморский онлайн». Неподвижных птиц заметили на газоне у дома № 19 на Планерной улице, их больше десятка. «Голуби действительно мертвы», — подтвердил «Фонтанке» автор фото, предположив, что их отравили.

В комментариях выдвинули встречную версию: во всём виновата температура. «Жара такая, нам бы не двинуть к праотцам», — пишет участница группы. «Сегодня видели с дочкой около «Космоса» такую же ситуацию. Воды им негде попить, вот и результат», — поддерживает ещё одна подписчица. Как минимум один единомышленник нашёлся среди жителей Планерной. В кадр попал мужчина, отпаивающий птиц. Удалось ли таким образом вернуть к жизни хоть одного голубя, неизвестно. Большинство видит за случившимся умысел и полагает, что гибель птиц была насильственной.

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Комментарии (13)

hal9000
что то съели..это не из за жары..
Coulthard
Мде, комментарии - перепись юродивых защитников городской летающей заразы. Аргументы - соответствующие. Печально.
Свободу Лёхе!
Тут, конечно же, нужно быть орнитологом, чтобы знать.. - чувствуют ли птицы воду так же как слоны? Моя версия прозаичнее: кто-то травил грызунов и, голуби это склевали..(
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