Подмосковный футбольный клуб «Знамя Труда», который выступает в ПФЛ, подписал контракт с 28-летним полузащитником Александром Ильиным. Об этом пресс-служба ФК сообщила 14 июля в соцсетях.

Ильин является воспитанником московского «Спартака», выступал также за столичное «Динамо» и «Сахалин». В 2015 году, когда играл за петербурское «Динамо», стал виновником смертельного ДТП.



На трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области футболист на «Ауди А4» совершил столкновение с автомобилями «КИА Рио», «Шкода Фабиа» и «Субару Форестер»: он был нетрезв и выехал на встречную полосу. В «Субару» два пассажира погибли (один из них — отец пятерых детей), водитель получил тяжёлые травмы. Всеволожский городской суд в июле 2016-го приговорил 23-летнего Ильина к 5 годам 10 месяцам заключения в колонии общего режима.

