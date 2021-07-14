Женщина пострадала от загоревшейся зарядки в Колпино

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Тверской улице, 20 в Колпино поступил на пульт дежурного немногим позже половины девятого вечера. На место выехали двадцать сотрудников, задействовали четыре расчёта.



Очаг возгорания обнаружили в одной из комнат квартиры на первом этаже. Площадь — всего один квадратный метр. В 21:11 пожар ликвидировали.



По информации «Фонтанки», загорелось зарядное устройство в розетке, пострадала 46-летняя хозяйка квартиры. Женщину с ожогами увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

