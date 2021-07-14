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Женщина пострадала от загоревшейся зарядки в Колпино

Женщина госпитализирована с термическими ожогами в результате пожара в Колпинском районе Петербурга. В её квартире вечером 14 июля загорелась зарядка.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Тверской улице, 20 в Колпино поступил на пульт дежурного немногим позже половины девятого вечера. На место выехали двадцать сотрудников, задействовали четыре расчёта.

Очаг возгорания обнаружили в одной из комнат квартиры на первом этаже. Площадь — всего один квадратный метр. В 21:11 пожар ликвидировали.

По информации «Фонтанки», загорелось зарядное устройство в розетке, пострадала 46-летняя хозяйка квартиры. Женщину с ожогами увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В МЧС подтвердили информацию о пострадавшей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Rovesnik_Kommunizma
Заряжать безопаснее по USB от компа.
Chinalove
У меня оригиналы, а что толку? Разогреваются при зарядке так, что руку обжигает. Каждый раз боюсь оставить без присмотра. Эппл, есессно.
263836471
Обычно ярким пламенем загорается китайская реплика, потому как все уважающие себя производители используют пластик, не распространяющий горение... А он дорогой!
Я вообще по заголовку предположил, что женщина делала зажигательную зарядку - вот всё вокруг и полыхнуло!
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