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Пьяный мужчина, остановивший «Сапсаны» в Петербург, задержан под Тверью

Нетрезвый мужчина, из-за которого пришлось остановить «Сапсаны» из Москвы в Петербург, задержан в Тверской области.

Об этом 14 июля пишет РИА Новости. «Полицейские задержали пьяного мужчину без предметов в руках на железнодорожной станции Редкино в Тверской области, он вел себя неадекватно и выкрикивал угрозы», — сообщил агентству представитель экстренных служб.

По информации Mash, мужчина якобы сначала вышел на пути, из-за чего и остановилось движение поездов. Он угрожал взрывом железнодорожной станции. Потом полицейские уговорили его покинуть рельсы и задержали. Мужчина якобы требовал встречи с братом.

Из-за инцидента были задержаны скоростные поезда № 774 и 772 «Сапсан» Москва — Санкт-Петербург и пригородный поезд № 7920 Москва — Тверь.

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Комментарии (1)

Brevnault
требовал встречи с покойным братом
Ну так и ...
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