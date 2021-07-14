Пьяный мужчина, остановивший «Сапсаны» в Петербург, задержан под Тверью

Об этом 14 июля пишет РИА Новости. «Полицейские задержали пьяного мужчину без предметов в руках на железнодорожной станции Редкино в Тверской области, он вел себя неадекватно и выкрикивал угрозы», — сообщил агентству представитель экстренных служб.

По информации Mash, мужчина якобы сначала вышел на пути, из-за чего и остановилось движение поездов. Он угрожал взрывом железнодорожной станции. Потом полицейские уговорили его покинуть рельсы и задержали. Мужчина якобы требовал встречи с братом.



Из-за инцидента были задержаны скоростные поезда № 774 и 772 «Сапсан» Москва — Санкт-Петербург и пригородный поезд № 7920 Москва — Тверь.

