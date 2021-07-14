В Англии арестовали фаната, который оскорблял в соцсетях темнокожих футболистов после неудачи сборной в финале Евро-2020

Арестом завершились для жителя Великобритании расистские высказывания в адрес темнокожих футболистов сборной Англии. Об этом 14 июля пишет Daily Mail со ссылкой на заявление полиции графства Большой Манчестер.
Арестованным оказался 37-летний менеджер по недвижимости из Манчестера. Вечером 11 июля после финального матча ЕВРО-2020 он написал твит, в котором обвинил в проигрыше темнокожих игроков сборной Англии. В полицию пришёл сам и заявил, что его аккаунт в «Твиттере» взломали.
В правоохранительных органах подчеркнули, что расследование продолжается, и, возможно, это будет не последний арест.
Финал Евро-2020 между Англией и Италией завершился в серии пенальти. Темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо не сумели забить свои попытки и подверглись травле в социальных сетях. Официальные власти подобные высказывания резко осудили.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что тем, кто оскорбляет проигравших в финале Евро-2020 футболистов сборной Англии на расовой почве в соцсетях, должно быть стыдно. Он также предупредил, что авторов расистских высказываний в Интернете не пустят на футбольные матчи. Британский принц Уильям в «Твиттере» признался, что его «тошнит» от расистских комментариев в адрес английских футболистов, и призвал привлечь к ответственности всех причастных к травле.