В Англии арестовали фаната, который оскорблял в соцсетях темнокожих футболистов после неудачи сборной в финале Евро-2020

Арестом завершились для жителя Великобритании расистские высказывания в адрес темнокожих футболистов сборной Англии. Об этом 14 июля пишет Daily Mail со ссылкой на заявление полиции графства Большой Манчестер.



Арестованным оказался 37-летний менеджер по недвижимости из Манчестера. Вечером 11 июля после финального матча ЕВРО-2020 он написал твит, в котором обвинил в проигрыше темнокожих игроков сборной Англии. В полицию пришёл сам и заявил, что его аккаунт в «Твиттере» взломали.

В правоохранительных органах подчеркнули, что расследование продолжается, и, возможно, это будет не последний арест.