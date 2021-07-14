Роскачество рассказало об опасности детских лямок для автомобилей

Роскачество после испытаний так называемых альтернативных удерживающих устройств для ребёнка в машине, пришло к выводу о том, что они должны быть изъяты из продажи, пишет 14 июля РБК.

Направляющие лямки, адаптеры, треугольники, бескаркасные кресла и другие, как выяснили в научном центре «НАМИ», не обеспечивают требуемый уровень безопасности ребенка. Малыш должен сидеть только в каркасном автокресле с продуманной системой креплений.



«Испытания Росстандарта с манекеном шестилетнего ребенка, проведенные на автополигоне «НАМИ», показали, что при внезапном торможении или ударе треугольник не только не спасает от травм, но и наносит их из-за того, что поясная лямка подтягивается вверх, при торможении все давление приходится на область живота. И если верхняя часть тела защищена ребрами, а нижняя бедрами, то жизненно важные органы брюшной полости максимально уязвимы», — сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.