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Роскачество рассказало об опасности детских лямок для автомобилей

Роскачество после испытаний так называемых альтернативных удерживающих устройств для ребёнка в машине, пришло к выводу о том, что они должны быть изъяты из продажи, пишет 14 июля РБК.

Направляющие лямки, адаптеры, треугольники, бескаркасные кресла и другие, как выяснили в научном центре «НАМИ», не обеспечивают требуемый уровень безопасности ребенка. Малыш должен сидеть только в каркасном автокресле с продуманной системой креплений.

«Испытания Росстандарта с манекеном шестилетнего ребенка, проведенные на автополигоне «НАМИ», показали, что при внезапном торможении или ударе треугольник не только не спасает от травм, но и наносит их из-за того, что поясная лямка подтягивается вверх, при торможении все давление приходится на область живота. И если верхняя часть тела защищена ребрами, а нижняя бедрами, то жизненно важные органы брюшной полости максимально уязвимы», — сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

В связи с этим ведомство направило письма в онлайн-магазины Ozon, «Яндекс.Маркет», Widberries и AliЕxpress с вопросом о том, собираются ли они прекратить продажу таких устройств.

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Комментарии (4)

***_555
Давно пора.
Набеглов
Так и вижу как Алиэкспресс делает под козырёк перед Роскачеством.
тов
А в маршрутках с безумными водителями дети как защищены?

Вообще никак. Может роскакчеству этим озаботиться?
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