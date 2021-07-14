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«Бери, что хочешь, и будет тебе счастье!» На Некрасова театральный реквизит с историей ждёт новых хозяев

Большой театр кукол в Петербурге раздаёт реквизит со спектаклей

Петербургский Большой театр кукол готовится шагнуть в новый сезон с лёгким сердцем и закромами. Помочь «разбарахлиться» предлагают горожанам, подобрать себе реквизит по душе можно в центре.

Театральная барахолка 14 июля развернулась на улице Некрасова у БТК. К семи часам вечера ассортимент был обширен: от афиш, программок, игрушек до обуви. Новых владельцев ждут кирзовые сапоги и «маст хэв» в Петербурге — галоши. К ним активно присматриваются и примериваются прохожие.

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Интересующихся завлекает табличка: «Бери, что хочешь, и будет тебе счастье! Бесплатно почти всё». Сотрудников театра рядом замечено не было, так что историю реквизита на месте не рассказывали, но она точно есть.

«Всякая вещь — живая. Надо только суметь разбудить её душу», — утверждает БТК в своих соцсетях.

Большой театр кукол на днях закрыл свой 90-й сезон, который, как признают, был одним из самых ярких и сложных. На спектакли зрителей ждут в сентябре, кассы откроются раньше.

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Комментарии (2)

Helva
Вижу на фото программку спектакля "Пес Курнос" - первый спектакль моего младшего сына, 13 лет назад. Заскочу, с удовольствием возьму на память, если еще останется :-)
lamer
А чего в театральные вузы не передали? Ну да, тогда бы не было этой статьи о добром театре Карабаса-Барабаса.
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