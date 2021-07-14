Петербургский Большой театр кукол готовится шагнуть в новый сезон с лёгким сердцем и закромами. Помочь «разбарахлиться» предлагают горожанам, подобрать себе реквизит по душе можно в центре.



Театральная барахолка 14 июля развернулась на улице Некрасова у БТК. К семи часам вечера ассортимент был обширен: от афиш, программок, игрушек до обуви. Новых владельцев ждут кирзовые сапоги и «маст хэв» в Петербурге — галоши. К ним активно присматриваются и примериваются прохожие.