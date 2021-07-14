В Китае сделали 1,4 млрд прививок от коронавируса

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о том, что в стране проведено уже 1,4 миллиарда вакцинаций от коронавируса. Это столько прививок, сколько людей в Китае, и чуть меньше, чем пятая часть населения Земли (7,7 млрд), передаёт 14 июля BBC.

Однако эта цифра вовсе не значит, что все жители Китая защищены — данные представляют количество доз, которых для полной вакцинации должно быть две.

В Китае было сделано больше прививок от COVID-19, чем в любой другой стране мира. В последние недели в Поднебесной делали в среднем 20 миллионов инъекций в день. В стране поставлена цель до конца года вакцинировать 70% населения. Границы планируется открыть при достижении показателя в 80%.