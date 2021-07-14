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В Китае сделали 1,4 млрд прививок от коронавируса

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о том, что в стране проведено уже 1,4 миллиарда вакцинаций от коронавируса. Это столько прививок, сколько людей в Китае, и чуть меньше, чем пятая часть населения Земли (7,7 млрд), передаёт 14 июля BBC.

Однако эта цифра вовсе не значит, что все жители Китая защищены — данные представляют количество доз, которых для полной вакцинации должно быть две.

В Китае было сделано больше прививок от COVID-19, чем в любой другой стране мира. В последние недели в Поднебесной делали в среднем 20 миллионов инъекций в день. В стране поставлена цель до конца года вакцинировать 70% населения. Границы планируется открыть при достижении показателя в 80%.

Национальная газета Global Times сообщает, что во многих городах и районах семи провинций местные органы власти стремятся запретить непривитым людям посещать такие места, как школы, дома престарелых и библиотеки.

Однако такие действия ранее подвергались резкой критике, один город извинился в апреле за попытку запретить непривитым людям посещать рестораны и супермаркеты.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
Не зря, значить, разрешили строгать троих детей. :))
Dimitry Antonov
Пусть прививаются, у них дисциплина почти на коммунистическом уровне, партия сказала надо, население ответило - есть!
Меня больше интересует, когда, наконец, коммунистическое руководство Китая внятно обьяснит, откуда и как этот вирус появился?
i224
В Китае что с прививкой, что без, вероятность заболеть меньше, чем быть убитым молнией. Хотя казалось бы, еще недавно тела лежали на улицах и некому было их собирать...
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