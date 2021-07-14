Два человека погибли в результате аварии в Выборгском районе Ленинградской области. Пробка держится третий час.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, около четырёх часов 14 июля на 110 километре трассы «Скандинавия» 64-летний водитель Hyundai Creta не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Последствия лобового столкновения легковушки с грузовым Volvo показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».