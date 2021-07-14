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«Скандинавию» тормозит смертельная авария. Машина вывернута наизнанку

«Хёндэ» и грузовик столкнулись на «Скандинавии» в Ленобласти

Два человека погибли в результате аварии в Выборгском районе Ленинградской области. Пробка держится третий час.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, около четырёх часов 14 июля на 110 километре трассы «Скандинавия» 64-летний водитель Hyundai Creta не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Последствия лобового столкновения легковушки с грузовым Volvo показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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В результате несовместимые с жизнью травмы получил водитель «Хёндэ» и его пассажирка. В полиции уточнили, что по факту аварии проводится проверка.

По данным «Яндекса», к семи часам вечера на «Скандинавии» движение затруднено на два километра в обе стороны.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (4)

Alex000
Точно хундук на встречную полосу вылетел?
Грузовик странненько стоит, такое ощущение, что это он "вылетел".
мухомор
там ограничение сейчас 40 по-моему.
260565911
Не гонщик, не Порш. Обсуждать нечего.
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