Мурашко заявил, что временный медотвод от вакцинации дается на 30 дней

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, получить справку о наличии медицинского отвода от вакцинации пациент может только в той медорганизации, где он наблюдается.
«Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации», — сказал министр в интервью РИА Новости.
Прививка противопоказана людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Также вакцинацию можно отложить, если у человека имеются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических болезней.
По словам Мурашко, справка о временном медотводе действует 30 дней, после чего пациенту следует проконсультироваться у специалиста.
«Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», — сообщил глава Минздрава.
Ранее «Доктор Питер» выяснил, что истинных причин для медотвода от вакцинации не так уж и много. По мнению врачей, пациентов с хроническими заболеваниями необходимо прививать в первую очередь.