Мурашко заявил, что временный медотвод от вакцинации дается на 30 дней

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, получить справку о наличии медицинского отвода от вакцинации пациент может только в той медорганизации, где он наблюдается.



«Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации», — сказал министр в интервью РИА Новости.



Прививка противопоказана людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Также вакцинацию можно отложить, если у человека имеются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических болезней.

