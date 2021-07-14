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Мурашко заявил, что временный медотвод от вакцинации дается на 30 дней

Наличие у пациента медицинских противопоказаний к прививке от COVID-19 определяет только лечащий или профильный врач. Медотвод может быть как постоянным, так и временным.

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, получить справку о наличии медицинского отвода от вакцинации пациент может только в той медорганизации, где он наблюдается.

«Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Прививка противопоказана людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Также вакцинацию можно отложить, если у человека имеются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических болезней.

По словам Мурашко, справка о временном медотводе действует 30 дней, после чего пациенту следует проконсультироваться у специалиста.

«Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», — сообщил глава Минздрава.

Ранее «Доктор Питер» выяснил, что истинных причин для медотвода от вакцинации не так уж и много. По мнению врачей, пациентов с хроническими заболеваниями необходимо прививать в первую очередь.

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Комментарии (10)

Daster
Нелюди
Daster
Прививать в первую очередь с обострившимися хроническими болезнями, что бы сдохли быстрее.
тов
Вот нелюди.

Сначала они требуют от ивалидов каждый год проходить круги ада чтобы доказать, что за год нога не выросла.

Теперь все аллергики будут раз в месяц осаждать медучреждения.
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