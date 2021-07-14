В Ставропольском крае на стоянке у трассы загорелся большегруз, и огонь перекинулся на пшеничное поле. Пожар засняли проезжавшие мимо очевидцы.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Ставропольского края, на 20-м километре автодороги Новоалександровск — Ставрополь, на автомобильной стоянке в Новоалександровском округе, загорелся грузовик КАМАЗ. Затем огонь охватил легковой автомобиль и поле с пшеницей. «На данный момент горит КАМАЗ и 15 га пшеницы», — говорится в сообщении.