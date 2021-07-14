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Горят КАМАЗ и 15 га пшеницы. Полыхающий грузовик поджег пшеничное поле на Ставрополье

Загоревшийся грузовик поджег 15 га пшеницы в Ставропольском крае

В Ставропольском крае на стоянке у трассы загорелся большегруз, и огонь перекинулся на пшеничное поле. Пожар засняли проезжавшие мимо очевидцы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Ставропольского края, на 20-м километре автодороги Новоалександровск — Ставрополь, на автомобильной стоянке в Новоалександровском округе, загорелся грузовик КАМАЗ. Затем огонь охватил легковой автомобиль и поле с пшеницей. «На данный момент горит КАМАЗ и 15 га пшеницы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания уточняется.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
На "зерновоз" не похож.
260565911
Причина возгорания - Камаз, продукт труда отечественного производителя. Что еще надо устанавливать?
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