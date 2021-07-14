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В Петербурге впервые с 2018 года пройдет баскетбольный Кубок Кондрашина и Белова

Предсезонный баскетбольный турнир Кубок Кондрашина и Белова вновь состоится в городе на Неве. Игры примет «Юбилейный».

Как подтвердили «Фонтанке» 14 июля в городской федерации баскетбола, матчи Кубка Кондрашина и Белова пройдут в сентябре в СК «Юбилейный». Болельщики ждали возвращения турнира с 2018 года.

«Два года назад город перестал выделять деньги на проведение турнира. Обращались за помощью к БК «Зенит». В этом году они согласились. Снимаю перед ними шляпу», — рассказал президент Федерации баскетбола Петербурга Валерий Диев.

Матчи пройдут 3–4 сентября в «Юбилейном». В соревнованиях примут участие «Зенит», ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Парма» (Пермь).

Кубок назван в честь двух легенд ленинградского и советского баскетбола.

Александр Белов — центровой «Спартака» и лидер сборной СССР, автор того самого броска на последних секундах в матче СССР — США на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.

Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, который много лет возглавлял ленинградский «Спартак». Именно он руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде 1972 года.

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