В Петербурге впервые с 2018 года пройдет баскетбольный Кубок Кондрашина и Белова

Как подтвердили «Фонтанке» 14 июля в городской федерации баскетбола, матчи Кубка Кондрашина и Белова пройдут в сентябре в СК «Юбилейный». Болельщики ждали возвращения турнира с 2018 года.
«Два года назад город перестал выделять деньги на проведение турнира. Обращались за помощью к БК «Зенит». В этом году они согласились. Снимаю перед ними шляпу», — рассказал президент Федерации баскетбола Петербурга Валерий Диев.
Матчи пройдут 3–4 сентября в «Юбилейном». В соревнованиях примут участие «Зенит», ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Парма» (Пермь).
Кубок назван в честь двух легенд ленинградского и советского баскетбола.
Александр Белов — центровой «Спартака» и лидер сборной СССР, автор того самого броска на последних секундах в матче СССР — США на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.
Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, который много лет возглавлял ленинградский «Спартак». Именно он руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде 1972 года.