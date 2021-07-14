В Петербурге впервые с 2018 года пройдет баскетбольный Кубок Кондрашина и Белова

Как подтвердили «Фонтанке» 14 июля в городской федерации баскетбола, матчи Кубка Кондрашина и Белова пройдут в сентябре в СК «Юбилейный». Болельщики ждали возвращения турнира с 2018 года.



«Два года назад город перестал выделять деньги на проведение турнира. Обращались за помощью к БК «Зенит». В этом году они согласились. Снимаю перед ними шляпу», — рассказал президент Федерации баскетбола Петербурга Валерий Диев.



Матчи пройдут 3–4 сентября в «Юбилейном». В соревнованиях примут участие «Зенит», ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Парма» (Пермь).

