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Президента Бразилии госпитализировали после нескольких дней непрекращающейся икоты

Президент Бразилии попал в больницу с болями в животе и жалобами на икоту.

«Президент Жаир Болсонару почувствовал боль в животе рано утром в эту среду, 14 июля, и отправился в госпиталь вооруженных сил в Бразилиа для обследования. Утренние встречи Болсонару были отменены», — сообщает телерадиокомпания Globo.

СМИ уточняет, что последние несколько дней глава государства жаловался на непрекращающуюся икоту.

В официальном сообщении канцелярии президента говорится, что Болсонару обратился в больницу, чтобы выяснить причину икоты. Отмечается, что он должен находиться под наблюдением от 24 до 48 часов.

После ранения в живот, которое Болсонару получил во время предвыборной кампании в 2018 году, президент Бразилии перенёс четыре хирургических вмешательства. В больнице, будучи главой государства, он оказывался не раз.

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Комментарии (8)

mccaron
Лучше бы ковидные икали. Процент вакцинированных был бы гораздо выше
265056402
наших надо с и блевотой))) 4 дня блевоты, наше правительство должно переплюнуть коллег
hmkv
Зачем обижаешь, зачем свиньёй обзываешь...
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