Президента Бразилии госпитализировали после нескольких дней непрекращающейся икоты

Президент Бразилии попал в больницу с болями в животе и жалобами на икоту.

«Президент Жаир Болсонару почувствовал боль в животе рано утром в эту среду, 14 июля, и отправился в госпиталь вооруженных сил в Бразилиа для обследования. Утренние встречи Болсонару были отменены», — сообщает телерадиокомпания Globo.

СМИ уточняет, что последние несколько дней глава государства жаловался на непрекращающуюся икоту.

В официальном сообщении канцелярии президента говорится, что Болсонару обратился в больницу, чтобы выяснить причину икоты. Отмечается, что он должен находиться под наблюдением от 24 до 48 часов.