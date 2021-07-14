Президента Бразилии госпитализировали после нескольких дней непрекращающейся икоты

Президент Бразилии попал в больницу с болями в животе и жалобами на икоту.
«Президент Жаир Болсонару почувствовал боль в животе рано утром в эту среду, 14 июля, и отправился в госпиталь вооруженных сил в Бразилиа для обследования. Утренние встречи Болсонару были отменены», — сообщает телерадиокомпания Globo.
СМИ уточняет, что последние несколько дней глава государства жаловался на непрекращающуюся икоту.
В официальном сообщении канцелярии президента говорится, что Болсонару обратился в больницу, чтобы выяснить причину икоты. Отмечается, что он должен находиться под наблюдением от 24 до 48 часов.
После ранения в живот, которое Болсонару получил во время предвыборной кампании в 2018 году, президент Бразилии перенёс четыре хирургических вмешательства. В больнице, будучи главой государства, он оказывался не раз.